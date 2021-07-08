Московская полиция возбудила первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода

Мошенники продавали несуществующие цифровые коды Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице впервые возбудили уголовное дело о покупке фейкового QR-кода. Об этом сообщил начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов.

- Вчера мы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» по факту приобретения несуществующего QR-кода, - сказал Павел Милованов.

Столичные полицейские также возбудили 55 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестов. Мошенники продавали через интернет медицинские документы, которые сейчас необходимы для оформления QR-кодов. Цифровые сертификаты можно использовать для посещения кафе и ресторанов, театров, массовых мероприятий (до 500 человек). Напомним, что в Москве объявлена обязательная вакцинация 60% работников, а с 1 июля компании обязаны подавать сведения о работниках, которые получили первый или второй компонент вакцины.

- Мы возбудили 32 уголовных дела о подделке сертификатов о прохождении вакцинации против COVID-19, еще 16 дел за подделку справок о результатах ПЦР-тестов, а также девять уголовных дел за поддельные справки о медицинском отводе от вакцинации и одно - об отсутствии контактов с инфекционными больными, - рассказал Павел Милованов, начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве.

Ранее столичная полиция пресекла деятельность каналов по распространения поддельных сертификатов, в том числе и о выявлении антител к COVID-19. Полицейские продолжают пресекать факты подделки медицинских документов.