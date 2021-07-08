Глава Амурской области Василий Орлов: «Создавая комфортную жизнь для людей, мы обеспечим второю ветку БАМа полноценной рабочей силой»

Губернатор Василий Орлов побывал в поселке Верхнезейск и проверил, как идет обустройство объектов соцсферы. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов считает развитие населенных пунктов в зоне БАМа одной из приоритетных задач. 8 июля губернатор побывал в поселке Верхнезейск, где лично проверил, как идет ремонт и обустройство объектов соцсферы.

Модернизация Байкало-Амурской магистрали и строительство второй ветки БАМа входит в долгосрочную программу развития Российских железных дорог до 2025 года. Но без развития социальной инфраструктуры и обеспечения комфортной жизни для жителей поселков в зоне БАМа реализация этого проекта невозможна.

- У нас подписано Соглашение с РЖД о развитии населенных пунктов на БАМе. Мы понимаем, что без обеспечения качественной жизни людей мы не сможем обеспечить второю ветку БАМа полноценной рабочей силой, - рассказал Василий Орлов. - Посмотрели, как исполняются поручения, данные по результатам предыдущих поездок. По Верхнезейску были поручения по развитию социальной сферы: школа, детский сад, больница.

Одна из проблем, возникающих при благоустройстве поселков зоны БАМа – это отсутствие конкуренции между подрядчикам.

- На мой взгляд, здесь одна из главных проблем – это проблема логистическая, по доставке строительных материалов, отсутствие конкуренции среди подрядных организаций, - отметил глава Приамурья. - Посмотрим, как можно сюда доставить стройматериалы. В любом случае поселок Верхнезейск у нас на особом контроле.

Благодаря поддержке РЖД два года назад в Верхнезейске модернизировали среднюю школу. Компания выделила 7,5 миллионов рублей: на эти средства сделали ремонт в учебных классах, заменили старые оконные блоки на современные пластиковые. Верхнезейская школа стала «первопроходцем» в создании объектов национального проекта «Образование». В 2019 году здесь открыли центр цифровой и гуманитарной направленностей «Точка роста». Сегодня в Зейском районе на базе общеобразовательных организаций работают уже три таких центра. Еще один будет запущен в новом учебном году. Накануне первого сентября в школе и в детском саду усиливают меры безопасности: меняют автоматическую пожарную систему и электропроводку, устанавливают видеонаблюдение. А в спортивном зале учебного заведения появится новый скалодром.

Василий Орлов поручил главе района совместно с региональным министерством образования и науки заняться благоустройством школьного стадиона. Глава области подчеркнул, что стадион должен стать местом для активных занятий спортом и детей, и взрослых.

- Новый стадион должен стать не просто школьным, а работать для всех жителей поселка, - отметил губернатор.