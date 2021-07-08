Путин успокоил расплакавшегося при разговоре с ним мальчика: "Не стесняйся этих слез"

Путин успокоил расплакавшегося на встрече с ним мальчика Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поддержал финалиста конкурса «Большая перемена», который разволновался во время разговора с главой государства по видеосвязи. Рассказывая президенту о поддержке своих родных, 11-летний Даниил не сдержал слез.

«Все хорошо, Даниил. Наверняка папа и мама тебя слышат И то, что ты так переживаешь и с такой душой говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает твое доброе отношение к близким. Это очень хорошо. Ты не стесняйся этих слез – не надо стесняться. Все хорошо», – успокоил Путин ребенка.

После этого финалист конкурса продолжил рассказывать главе государства про свой проект «Школа аристократа». Он представляет собой учебной заведение с раздельным обучением мальчиков и девочек, которые будут встречаться только на занятиях по общим предметам и во время обеда в столовой. По мнению автора проекта, подобная форма образования «воспитает в мальчиках дух, а девочек сделает милее». Путин порекомендовал Даниилу изучить мнение специалистов на тему пользы совместного обучения мальчиков и девочек.