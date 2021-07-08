Президента Литвы и премьера Испании эвакуировали со взлетной полосы из-за сирены Фото: REUTERS

В четверг, 8 июля во время выступления президента Литвы Гитанаса Науседа и премьера Испании Педро Санчеса на пресс-конференции на базе НАТО в литовском городе Шяуляй, зазвучала сирена.

Речь политиков пришлось прервать из-за тревоги, чтобы освободить взлетную площадку в городе Шяуляе.

По сообщению СМИ, выступление политиков прервали из-за срочного вылета двух натовских самолетов на перехват якобы российского воздушного судна.

Чиновников сразу же после того, как зазвучала тревога, попросили отойти. Как уточнили в правительстве королевства, "два испанских "Еврофайтера" поднялись в воздух после того, как была объявлена тревога". Другими деталями инцидента кабинет министров пока не располагает. Однако после вылета натовских истребителей пресс-конференция все же продолжилась.