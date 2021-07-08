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Экономика8 июля 2021 15:20

Центробанк: старые банкноты будут использоваться десятилетиями после обновления купюр

Замена будет происходить плавно
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Центробанк сообщил, что старые банкноты будут использоваться десятилетиями после обновления купюр

Центробанк сообщил, что старые банкноты будут использоваться десятилетиями после обновления купюр

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев сообщил, что нынешние рублевые купюры 1997 года будут использоваться еще десятки лет после обновления купюр.

Он отметил, что обновление банкнот не произойдет в короткие сроки, как это было раньше.

- Мы ничего такого не планируем. Это плавная замена - по мере выбытия банкнот в силу ветхости, износа, загрязнения. Купюры образца 1997 года будут еще долго - мы даже думаем, что, может быть, и десятилетия - находиться в обороте, — сообщил Алексеев.

В марте 2021 года Центробанк сообщил, что Совет директоров определил приоритетные цели развития наличного денежного обращения на ближайшие годы. В планах с этого года начать модернизацию банкнот. Будут выпущены новые банкноты с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном.