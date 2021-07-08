Центробанк: старые банкноты будут использоваться десятилетиями после обновления купюр

Центробанк сообщил, что старые банкноты будут использоваться десятилетиями после обновления купюр Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев сообщил, что нынешние рублевые купюры 1997 года будут использоваться еще десятки лет после обновления купюр.

Он отметил, что обновление банкнот не произойдет в короткие сроки, как это было раньше.

- Мы ничего такого не планируем. Это плавная замена - по мере выбытия банкнот в силу ветхости, износа, загрязнения. Купюры образца 1997 года будут еще долго - мы даже думаем, что, может быть, и десятилетия - находиться в обороте, — сообщил Алексеев.

В марте 2021 года Центробанк сообщил, что Совет директоров определил приоритетные цели развития наличного денежного обращения на ближайшие годы. В планах с этого года начать модернизацию банкнот. Будут выпущены новые банкноты с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном.