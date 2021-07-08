Олимпиада в Токио пройдет без зрителей Фото: REUTERS

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей, решение об этом было принято на онлайн-конференции оргкомитета Олимпиады, представителей Международного олимпийского комитета и городских властей японской столицы.

Мера распространяется на церемонии открытия и закрытия соревнований. Как заявила премьер-министр Японии Есихидэ Суга, с 12 июля в стране вводится режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Зрителям запретят посещать соревнования не только в Токио, но и в соседних префектурах Тиба, Канагава и Сайтама.

Как писал сайт kp.ru, согласно новому указу правительства Японии будут расширены приоритетные меры борьбы с распространением коронавируса, в том числе в префектурах Сайтама, Канагава, Тиба и Осака. Изменения коснутся и ресторанного бизнеса — в общественных заведениях запрещается употребление спиртных напитков.

Власти Японии уже позаботились о маршруте эстафеты олимпийского огня. Огонь Олимпиады-2020 пройдет в обход городских дорог, доступных для общего пользования.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021.