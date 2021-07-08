Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полетов на курорты Египта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский президент Владимир Путин отметил указ, запрещающий чартерные полеты на египетские курорты. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмененный Владимиром Путиным указ разрешал только регулярные воздушные перевозки в Каир, а также служебные авиаперевозки в Египет. Также туроператорам было рекомендовано не продавать туры на курорты этой страны. Эти ограничения также были отменены

Напомним, чартерные полеты на египетские курорты были отменены в ноябре 2015 года после катастрофы российского А321 в небе над Синайским полуостровом. Тогда погибли 224 россиянина, что стало самой массовой гибелью жителей РФ в авиакатастрофе за всю историю. Ответственность за произошедшее взяло на себя "Исламское государство"*.

*Запрещенная в России террористическая организация