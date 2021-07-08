Кандидат на пост канцлера ФРГ назвала "Северный поток — 2" огромной ошибкой

Кандидат на пост канцлера Германии назвала "Северный поток — 2" огромной ошибкой Фото: REUTERS

Кандидат на пост канцлера Германии от партии "Зеленые" Анналена Бербок назвала газопровод "Северный поток — 2" огромной ошибкой.

- На мой взгляд этот проект — огромная ошибка, — сказала она в интервью журналу Ouest-France.

По словам Бербок, газопровод является угрозой безопасности Украины, мешает европейскому "энергетическому суверенитету", а также нарушает климатическую политику.

- Если Европа хочет добиться климатической нейтральности, то добыча природного газа в России — неправильный путь, — заявила Бербок.

Кроме того, газопровод противоречит политике антироссийских санкций, считает она.

Напомним, что газопровод «Северный поток –2» протянется от России до Германии по дну Балтийского моря. Общая протяженность составит 2,5 тысячи километров. США активно выступает против проекта, потому как рассчитывает поставлять в Европу свой природный сжиженный газ.