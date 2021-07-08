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Общество8 июля 2021 17:50

Россияне купили около 250 тысяч детских путевок по программе туристического кэшбека

Программа продлится до 15 сентября
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Жители России купили около 250 тысяч детских путевок по программе туристического кэшбека

Жители России купили около 250 тысяч детских путевок по программе туристического кэшбека

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 25 мая 2021 года жители России приобрели около 250 тысяч путевок по программе кешбэка на отдых для детей. Об этом сообщил Ростуризм.

- На сегодняшний день по программе куплено более 250 тыс. путевок на общую сумму 6,7 млрд рублей. Родителям вернулось в виде кешбэка порядка 3 млрд рублей, — говорится в сообщении ведомства.

Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая и продлится до 15 сентября. Кроме того, уже сейчас россияне купили путевки на осень с кешбэком на 0,5 миллиарда рублей.

Напомним, 21 апреля 2021 года в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить программу туристического кэшбэка до конца года. Кроме того, Путин предложил возвращать половину стоимости путевки в детские лагеря. В акции участвуют все регионы России, на кешбэк могут рассчитывать и самостоятельные путешественники, и клиенты турфирм.