Владимир Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

Также российский лидер посетил диспетчерскую, куда выводятся все данные о трафике и метеорологическим условиям. Путин указал на необходимость проведения работ по развитию инфраструктуры ЦКАД.

- Что касается экономики, то если бы с самого начала сразу бы осваивали прилегающую территорию, то было бы более эффективно. "Автодору" надо заняться этой работой, — отметил российский президент.

Напомним, ЦКАД – это часть будущего дорожного каркаса Новой Москвы, который будет состоять как из основных магистралей, так и многочисленных хордовых дублеров. На территории Новой Москвы планируется построить и реконструировать еще 13 автомобильных дорог, общей протяженностью 135 км.