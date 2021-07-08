Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика8 июля 2021 18:29

Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД

Российский лидер отметил необходимость развития инфраструктуры дороги
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Владимир Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД

Владимир Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

Также российский лидер посетил диспетчерскую, куда выводятся все данные о трафике и метеорологическим условиям. Путин указал на необходимость проведения работ по развитию инфраструктуры ЦКАД.

- Что касается экономики, то если бы с самого начала сразу бы осваивали прилегающую территорию, то было бы более эффективно. "Автодору" надо заняться этой работой, — отметил российский президент.

Напомним, ЦКАД – это часть будущего дорожного каркаса Новой Москвы, который будет состоять как из основных магистралей, так и многочисленных хордовых дублеров. На территории Новой Москвы планируется построить и реконструировать еще 13 автомобильных дорог, общей протяженностью 135 км.

Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили движение по заключительному участку ЦКАД