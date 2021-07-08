Полиция проверяет причастность начальника ОМВД Егорьевска к противоправному деянию

ГУ МВД РФ проверяет причастность начальника ОМВД Егорьевска к подготовке покушения на убийство Фото: Александр ГЛУЗ

Полиция проводит проверку причастности начальника ОМВД России по городскому округу Егорьевск Ермакова Олега Борисовича к противоправному деянию. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

- Начальником ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенантом полиции Виктором Пауковым назначена служебная проверка по факту возможной причастности начальника Отдела МВД России по г. о. Егорьевск к противоправному деянию, — гласит текст сообщения.

По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее появилась информация о задержании Ермакова. Силовики нагрянули к полицейскому около 10 часов утра. По данным KP.Ru, офицера подозревают в подготовке к покушению на убийство. Жертвой полицейского должен был стать предприниматель, чьи данные пока не разглашаются. В настоящее время Следственный комитет ведет расследование. Возбуждено уголовное дело.