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Здоровье8 июля 2021 23:29

В саратовском Минздраве посоветовали не заниматься сексом после вакцинации

Замминистра объяснил, что после прививки от коронавируса не рекомендуются физические нагрузки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Саратовский минздрав порекомендовал не заниматься сексом при вакцинации от COVID-19

Саратовский минздрав порекомендовал не заниматься сексом при вакцинации от COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер на брифинге в четверг, 8 июля, посоветовал несколько дней после прививки против коронавируса воздерживаться не только от активных занятий спортом, но и от секса.

Он пояснил, что «секс – это очень энергозатратное занятие», и это, по его мнению, «в принципе всем известно».

«Поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», - приводит РИА Новости его ответ на вопрос, означает ли рекомендация не заниматься спортом в первые дни после вакцинации то, что и секс привитым поначалу противопоказан.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в целом физические нагрузки в период вакцинации не противопоказаны, однако доводить себя до изнеможения все-таки не стоит. Он пояснил, что во время интенсивных тренировок расходуется глюкоза, а она необходима для размножения клеток, в частности – антител.

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