Мигрантов, нарушивших условия пребывания в России, внесут в контрольный список. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, по которому имена мигрантов, которые нарушили срок или условия пребывания в нашей стране будут вносить в специальный контрольный список.

«Включению в контрольный список подлежит иностранный гражданин, нарушивший разрешенные сроки пребывания в период предыдущего пребывания в РФ или объявленный персоной нон грата», - говорится в документе МВД.

Отмечается, что иностранец может быть включен в этот перечень, если в отношении него принято решение о высылке или его пребывание в стране нежелательно, а также если он уклоняется от уплаты налога или административного штрафа, либо не хочет оплачивать расходы, связанные с его принудительной высылкой. Внесенному в контрольный список иностранному гражданину могут разрешить въезд в Россию один раз: например, если ему необходимо участвовать в уголовном процессе или в случая тяжелого заболевания близкого родственника.

Основанием для исключения из списка может служить отмена решения о высылке или нежелательности пребывания, уплата всех долгов и налогов, а также истечение срока ограничения права на въезд в Россию «в связи с исполнением решения о его высылке», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, .мигрантов при въезде в Россию обяжут подписывать «соглашение о лояльности». Как пояснили в пресс-центре МВД, такое нововведение в российское законодательство предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции.