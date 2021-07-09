В США за отказ надеть маску в самолете пассажира оштрафовали на 10 тысяч долларов

Бортпроводница неоднократно напоминала пассажиру, что маска должна быть на лице все время полета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американцу пришлось заплатить штраф в размере более десяти тысяч долларов за то, что он в самолете отказывался надеть защитную маску. Сам инцидент произошел еще зимой, 27 февраля, но только сейчас после долгих разбирательств Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США приняло решение о наказании нарушителя.

Как говорится в сообщении на сайте FAA, мужчина тогда летел из штата Юта в Аризону, и когда сел на свое место, стянул маску на подбородок. По словам бортпроводницы, она семь раз напоминала пассажиру, что маска должна быть на лице все время полета, однако упрямец стягивал ее со своего носа каждый раз, когда стюардесса поворачивалась к нему спиной или отходила.

В итоге все закончилось скандалом: нежелавший правильно надеть маску пассажир обругал девушку, при этом он обвинял стюардессу в агрессивном поведении и прикасался к ней. Бортпроводница разнервничалась и расплакалась. FAA отмечает, что она была напугана. Кроме того, скандалист отказался заполнить протокол о нарушении и предоставить удостоверение личности.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в мае этого года экипажу самолета А-320 «Уральских Авиалиний», летевшего из Москвы в Читу, пришлось экстренно совершить посадку в Екатеринбурге из-за неадекватного пассажира, который просил «вскрыть ему живот».