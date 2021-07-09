Минэк предупредил о возникновении новых схем по отъему жилья в России Фото: Олег УКЛАДОВ

Минэкономразвития предупредило жителей России о риске появления новых схем по отъему жилья. Как сообщил глава ведомства Илья Торосов, к случаям мошенничества может привести практика продажи единственной жилплощади должников.

Накануне в Екатеринбурге прошли первые в стране торги по продаже жилья обанкротившегося должника. Другой квартиры у гражданина не было, однако суд счел его пятикомнатное жилище «излишеством». В итоге квартиру продали за 8,25 миллиона рублей, а мужчина взамен получил однокомнатную.

Гражданский процессуальный кодекс не предусматривает подобной возможности, но в апреле текущего года Конституционный суд внес коррективы в правоприменительные нормы. Таким образом, сегодня должники могут расстаться со «слишком большими» квартирами при отсутствии другого жилья.

В Минэкономразвитии полагают, что эта практика создает опасный прецедент, поскольку кредиторы могут начать мошеннические действия с единственным жильем должников. По словам Торосова, могут появиться целые схемы по отъему единственного жилья у граждан. Он отметил, что данный закон должен содержать четкие критерии.

«Каждая норма должна быть максимально взвешенной и учитывать результаты комплексной оценки возможных последствий. Законопроект должен содержать четкие и действительно справедливые критерии – какое жилье считается роскошным, и в каких случаях его можно изъять», – приводит «Известия» слова главы Минэка.