Словакия ввела обязательный карантин для прибывающих в страну без прививок от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Словакия ввела обязательный карантин для прибывающих в страну без прививок от коронавирусной инфекции. Обязанность прохождения двухнедельной самоизоляции действует с пятницы, 9 июля.

Как передает телеканал TA3, возможность досрочного прекращения карантина предусмотрено не ранее пятого дня после его начала при получении отрицательного теста на наличие коронавирусной инфекции.

Уточняется, что словацкие власти признают справки о прохождении вакцинации, выданные другими государствами. Данные документы должны быть выписаны на английском языке, переведены на словацкий или чешский языки.

На КПП на наземных границах республики созданы специальные автодорожные полосы для автомобилистов, прошедших вакцинацию от коронавируса. Это создано для более быстрого прохождения ими временно восстановленных погранпроверок.

Отмечается, что транзит через словацкую территорию возможен без ограничений, но при условии выезда из страны в течение восьми часов после въезда. Кроме того, остановки для следующих автотранспортом разрешены только для дозаправки авто топливом.