Спасатели нашли черный ящик разбившегося самолета АН-26 на Камчатке Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Спасатели обнаружили черный ящик пассажирского самолета Ан-26, который потерпел крушение недалеко от поселка Палана в Камчатском крае. Об этом сообщили экстренные службы.

«В ходе поисковых работ обнаружен черный ящик, его расшифровка будет проводиться в Москве», - приводит ТАСС сообщение в экстренных службах.

Напомним, самолет Ан-26 перестал выходить на связь в районе села Паланы при снижении для посадки в минувший вторник, 6 июля. На борту воздушного судна находились 28 человек, из них шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе ребенок. Спасатели подтвердили, что все находившиеся на борту погибли.

Как писал сайт kp.ru, глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что в качестве возможных причин крушения самолёта рассматриваются неблагоприятные метеоусловия, отказ техники, а также ошибка экипажа