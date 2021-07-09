Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП России на 2021 год с 2,9% до 3,8% Фото: REUTERS

Минэкономразвития России повысило ожидания по приросту ВВП в текущем году. Согласно прогнозам ведомства, в апреле предполагалось, что он вырастет на 2,9 процента, но сейчас эту оценку улучшили до 3,8 процента.

Как передает, на следующий год предполагается рост ВВП на уровне 3,2 процента. В номинальном выражении оценка ВВП увеличилась до отметок 122,8 триллиона рублей в текущем году и 132 триллиона в следующем. Причиной таких изменения стало повышение потребительского и инвестиционного спроса.

«Если бы мы сейчас начали формировать бюджет на основе старых сценарных условий, получили бы крайне жесткую бюджетную политику с необходимостью сокращения расходов», – приводит «Известие» заявление ведомства.

В министерстве полагают, что средняя цена барреля Urals в 2021 году будет 65,9 доллара, а в 2022 году – 64,8 доллара, и вообще цены на черное золото сегодня растут из-за восстановления мировой экономики.

Итоговый прогноз ведомства будет представлен в конце августа или начале сентября.

Министерство не стало менять прогноз по росту реальных доходов населения на 2021 год. Согласно прогнозам ведомства, что данный показатель составит 3 процента по итогам года. Кроме того, остался в силе прогноз на последующие годы: 2,4 процента в 2022 году и по 2,5 процента в 2023–2024 годах.