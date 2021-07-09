«Достойны знака отличия Тюменской области «За мужественный поступок»: губернатор Тюменской области считает, что заложниц из Сбербанка необходимо наградить

7 июля в офис одного из отделений тюменского Сбербанка пришел молодой человек и потребовал деньги. Он заявил, что у него бомба. Наталья Белоногова и Ксения Чернецева оперативно вывели клиентов из офиса и фактически выступили заложниками.

«Отвага девушек восхищает», – подчеркнул глава региона.

Силовики молодого человека задержали, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ (захват заложника), мужчина арестован.

«Никто тогда не знал, что в рюкзаке муляж. Опасность была реальной. Первое, что требовалось – вывести из помещения людей, что и сделали менеджер Наталья Белоногова и руководитель офиса Ксения Чернецева. Девушки, сохраняя спокойствие, вызвали полицию, на протяжении часа говорили со злоумышленником и убедили выйти с деньгами на улицу, - написал губернатор на своей странице в Instagram.

По словам Александра Моора, благодаря действиям женщин правоохранители смогли обезвредить злоумышленника.

«Считаю, что смелый поступок Натальи Белоноговой и Ксении Чернецевой достоин Знака отличия Тюменской области "За мужественный поступок», - резюмировал Моор.