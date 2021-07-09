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Общество9 июля 2021 11:27

«Достойны знака отличия Тюменской области «За мужественный поступок»: губернатор Тюменской области считает, что заложниц из Сбербанка необходимо наградить

Об этом Александр Моор сообщил на личных страницах в социальных сетях
Павел ЧЕРНЫШОВ
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7 июля в офис одного из отделений тюменского Сбербанка пришел молодой человек и потребовал деньги. Он заявил, что у него бомба. Наталья Белоногова и Ксения Чернецева оперативно вывели клиентов из офиса и фактически выступили заложниками.

«Отвага девушек восхищает»,подчеркнул глава региона.

Силовики молодого человека задержали, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ (захват заложника), мужчина арестован.

«Никто тогда не знал, что в рюкзаке муляж. Опасность была реальной. Первое, что требовалось – вывести из помещения людей, что и сделали менеджер Наталья Белоногова и руководитель офиса Ксения Чернецева. Девушки, сохраняя спокойствие, вызвали полицию, на протяжении часа говорили со злоумышленником и убедили выйти с деньгами на улицу, - написал губернатор на своей странице в Instagram.

По словам Александра Моора, благодаря действиям женщин правоохранители смогли обезвредить злоумышленника.

«Считаю, что смелый поступок Натальи Белоноговой и Ксении Чернецевой достоин Знака отличия Тюменской области "За мужественный поступок», - резюмировал Моор.