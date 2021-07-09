Электричка со школьниками сошла с рельсов и рухнула в реку в Австрии Фото: REUTERS

В пятницу, 9 июля, региональная пассажирская электричка сошла с рельсов в федеральной земле Зальцбург в Австрии. Об этом сообщил Антон Шильхер, начальник региональной спасательной операции, проводимой Красным Крестом, уточнив, что в результате инцидента один вагон поезда упал в реку Мура, и 17 школьников пострадали.

«В поезде находились 54 школьника, 17 человек получили легкие травмы», - приводит ТАСС слова начальника спасательной операции, который отметил, что все пассажиры поезда были гражданами Австрии, и многие из них жителями федеральной земли Штирия.

На место происшествия прибыли 30 спасателей, а также десять машин скорой помощи и один вертолет. Девять пострадавших были доставлены в больницы. На данный момент спасательная операция завершена. Шильхер сообщил, что жизни пострадавших ничто не угрожает.

Начальника спасательной операции также заявил, что причиной происшествия могло стать повреждение железнодорожной колеи из-за корня дерева или непогоды.