В программу диспансеризации в России включили исследования органов, которые наиболее страдают при коронавирусе Фото: Александр ГЛУЗ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в стране в программу диспансеризации дополнительно включили исследования органов, которые больше всего страдают при коронавирусной инфекции.

По его словам, углубленная диспансеризация началась пока не во всех российских регионах из-за ситуации с коронавирусом. Как он сообщил, при проведении диспансеризации учитывается эпидемиологическая ситуация, а также нагрузка на медицинскую службу.

«Не запустили (диспансеризацию) сразу же, одномоментно все 85 регионов, поскольку нужно аккуратно относиться к здоровью граждан, поэтому приоритетность именно сегодня сформирована в 62 регионах», - рассказал глава Минздрава.

Углубленная диспансеризация перенесших коронавирусную инфекцию стартовала в России 1 июля во всех регионах страны. Как заявил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на ее проведение правительство выделило субъектам примерно 6 млрд рублей, еще около 8,5 млрд рублей будет направлено на оплату отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинского персонала и сотрудников социальных учреждений.