Попова рассказала про единственный случай коронавируса "дельта плюс" в России

Анна Попова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России пока не получил распространения вариант коронавирусной инфекции «Дельта плюс», и так называемый штамм «эпсилон» («американский» вариант) пока не обнаружен. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, пока в России зарегистрирован только один случай заболевания «Дельта плюс». Он был выявлен в апреле текущего года.

«Женщина, которая, как выяснилось потом, была инфицирована этим вирусом, просто проходила плановое тестирование перед госпитализацией. Ничего такого не было, у неё был совсем другой диагноз, он с ней остался. Она благополучно живет. Такая случайная находка. Пока других случаев выявления "дельта плюс" в России нет», - рассказала глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Попова также сообщила, что на сегодняшний день ученые допускают возможность проявления Дельта-штамма именно в жаркую погоду, однако на данный момент это просто гипотеза.

Глава Роспотребнадзора также посоветовала не ждать определенных признаков. По ее словам, каждое недомогание является значимым поводом для обращения к врачу. «Мы видим случаи быстрого развития "клиники". Все по-разному переносят вирус. В этом его коварство. Не нужно ждать, как отличить, нужно сразу обратиться к врачу, который разберется», - отметила она.