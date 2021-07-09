Роспотребнадзор: вакцина защитит от коронавируса на 99,3% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцина защищает от коронавирусной инфекции на 99,3 процента. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Она защитит вас на 99,3%. Вот остальные 0,7% - да, это зона риска», — рассказала глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24», отметив, что вакцинированные люди почти во всех случаях не болеют тяжело

Попова также сообщила, что человек, сделавший прививку от коронавируса, не может заразить других. Тем не менее очень редко встречаются исключительные случаи.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в целом по стране число вакцинированных первым компонентом препарата от коронавирусной инфекции приближается к 30 миллионам человек. По словам главы ведомства, лидерами по количеству вакцинации являются Белгородская область, Тыва, Чечня.