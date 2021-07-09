Доктор Мясников рассказал, когда бесполезно сдавать тесты на антитела. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Известный врачи и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях бессмысленно сдавать тесты на антитела к коронавирусу. По его словам, людям не стоит тратить деньги на анализы только для того, чтобы проверить переболели они или нет. Раньше это еще имело смысл, так как показывало есть ли у человека какая-то защита от вируса или нет.

- В эру массовой вакцинации это никакой логики не имеет. Мы говорим, что даже если у тебя есть антитела, вакцинация дает дополнительную защиту от новых мутаций вируса. А раз так, то зачем тратить деньги, делать себе анализы на антитела и оттягивать необходимую вакцину? - пояснил Мясников в эфире радио "Комсомольская правда".

При этом есть ситуации, когда тест на антитела все же нужен. С его помощью можно определить фазу болезни. Если тест показывает IgM-антитела, значит болезнь еще находится в острой фазе, если IgG, то она уже в прошлом. А если повышены и те, и другие, значит человек идет на выздоровление.