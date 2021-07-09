Российская пенсионерка вырастила 452 куста конопли

В Московской области пенсионерка вырастила на своем огороде 452 куста конопли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московской области пенсионерка вырастила на своем огороде 452 куста конопли, сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Культивированные наркотические растения были обнаружены у 63-летней женщины в ходе обысков 7 июля 2021. Как рассказали правоохранители, всего у пенсионерки изъяли свыше 85 килограммов конопли.

В настоящее время в ее отношении возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества. Женщина находится под подпиской о невыезде.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 в Астраханской области правоохранители нашли у пенсионера 102 куста конопли. Он тщательно ухаживал за растениями, планируя изготовить из них марихуану. В отношении астраханца возбудили уголовное дело.

Ранее в Симферополе задержали 65-летнего пенсионера, который вырастил дома пять килограммов марихуаны.