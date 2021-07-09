Мясников о людях с хроническими болезнями: Прививка нужна без отговорок. Коронавирус может убить

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Доктор Александр Мясников считает, что пожилых и людей с хроническими заболеваниями нужно вакцинировать в первую очередь. Они, также как и врачи, находятся в группе риска, а значит коронавирус может нести смертельную опасность.

- Мы их вакцинируем от смертельной опасной болезни под названием вирусная пневмония. . Эта болезнь может убить. И вакцина нужна, безо всяких отговорок: у меня то, у меня тест, у меня что-то еще. Остальных мы вакцинируем от ОРЗ, от ковид-ОРЗ. Там ставки другие. Как правило, этих людей болезнь не убивает, - заявил Мясников в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Мясникова, вакцина важная для всех, в первую очередь, потому что, она позволяет достичь коллективного иммунитета. Но для людей с хроническими заболеваниями ее ценность еще выше, им вакцина может спасти жизнь.