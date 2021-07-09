«Вор в законе» Махо Тбилисский после приговора собрался заниматься самообразованием

Криминальный авторитет Махо Тбилисский приговорен к девяти годам тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московский городской суд вынес решение по уголовному делу, возбужденному в отношении криминального авторитета Малхаза Дарчиева, известного как Махо Тбилисский. 38-летний преступник был обвинен по относительно новой статье Уголовного кодекса РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и приговорен к девяти годам тюремного заключения.

До этого Махо уже более 10 лет имел статус «вора», а весной прошлого года был официально признан «авторитетом» в криминальной среде.

После объявления приговора Малхаза Дарчиева заявил правозащитникам, что хочет учиться. Ему ответили, что в СИЗО такой возможности нет, а вот в колонии, она, возможно, появится.

«Хочу повторить судьбу грузинского политика Джабы Иоселиани. Кем он был? А кем стал? Я знаю четыре языка. Намерен заниматься самообразованием», - цитирует Тбилисского сайт mk.ru.

Напомним, Джаба Иоселиани действительно был известным «вором в законе», однако позже ему удалось измениться и построить успешную политическую карьеру и стать членом военного совета Грузии.