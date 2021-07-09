Мясников считает, что следующая вспышка коронавируса будет в октябре-ноябре 2021

Мясников прогнозирует, что следующая вспышка коронавируса будет в октябре-ноябре 2021. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Скорее всего, следующая вспышка коронавируса произойдет в октября-ноябре 2021 года. С таким прогнозом выступил известный врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, коронавирус идет волнами: три месяца вспышка, затем такой же интервал спада заболеваемости.

Многие надеялись, что вакцинация защитит нас от грядущей, летней, волны коронавируса. Однако, как утверждает Мясников, это вряд ли уже возможно, так как те, кто прививается сейчас, получат полную защиту через несколько недель.

- С этой волной уже ничего не сделать. Под нее надо было вакцинироваться два месяца назад. Реактивация вакцинации дает защиту только через полтора-два месяца, - пояснил медик в эфире радио "Комсомольская правда".

Говоря о вакцинации, Мясников также отметил, что, в первую очередь, нужно прививать врачей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Все они входят в группу риска и для них COVID-19 может нести смертельную опасность.