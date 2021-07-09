Власти рассказали, как распознать пьяных пчел на лугах под Москвой

Власти Подмосковья рассказали, как распознать пьяных пчел на лугах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области сообщила, что в жаркую погоду пчелы могут опьянеть. Это связано с брожением нектара цветов при высокой температуре.

- В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить, — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В комитете рассказали, что поведение пьяных пчел напоминает поведение захмелевшего человека. В частности, насекомых болтает из стороны в сторону во время полета.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что Москва снова оказалась во власти циклона, погода в городе держится выше 30 градусов, и ближайшие дни перемен не предвидится. При этом специалист предупредил, что жителей города ждут не только высокие температуры, но и рекордно высокое атмосферное давление. Леус также заметил, что уже очевидно – этот июль будет жарче климатической нормы. А вот осадков будет меньше нормы.