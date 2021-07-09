Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве остается опасной

Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается опасной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице остается опасной.

Он рассказал, что в начале болезни коронавирус маскируется под ОРВИ, но затем происходит заметное ухудшение.

- Поэтому, несмотря на внешнее улучшение ситуации, она остается крайне сложной, тяжелой и, я бы сказал, для многих смертельно опасной. Поэтому, конечно, надо беречь себя и соблюдать требования Роспотребнадзора, во-первых, а во-вторых, конечно, максимально пройти вакцинацию, — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что ситуация в Москве с коронавирусной инфекцией стабилизировалась, однако остается очень сложной. По его словам, около 1700 человек госпитализировано в сутки с коронавирусной инфекцией. В основном, это тяжелые или особо тяжелые больные. При этом он не стал прогнозировать дальнейший спад заболеваемости.