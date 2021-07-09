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Здоровье9 июля 2021 20:24

Доктор Мясников рассказал про опасность перчаток для "защиты" от коронавируса

По словам врача, перчатки являются колоссальным источником инфекции
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Мясников рассказал про опасность перчаток для "защиты" от коронавируса

Мясников рассказал про опасность перчаток для "защиты" от коронавируса

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Доктор Александр Мясников считает, что перчатки никак не защищают от коронавируса и даже, наоборот, вредят.

- С первого дня было понятно, что коронавирус – это не клещ, не клоп, он в руки не впивается. И сама по себе перчатка является источником заразы. Если вы их не снимаете, к ним липнет все, - рассказал главврач московской клинической больницы №71 в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Мясникова, перчатки являются колоссальным источником инфекции. Бактерии оседают на них значительно больше, чем на коже.

- Потому что на коже есть бактерицидное действие самой кожи. А резиновая перчатка – это просто источник инфекции, - добавил Мясников. - Я уже год с лишним об этом говорю. Меня слышат, многие люди понимают. Сейчас уже ясно, теперь есть рекомендации на этот счет.

В этом интервью доктор Мясников также назвал вакцинацию и соблюдение социальной дистанции главными способами защиты от коронавируса.