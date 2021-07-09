Мальта закроет границы для непривитых от коронавируса туристов с 14 июля 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 14 июля текущего года Мальта закроет границы для непривитых от коронавирусной инфекции иностранных туристов. Это государство станет первым в Европе, которое решило ввести такую меру борьбы с пандемией. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщил вице-премьер и глава местного министерства здравоохранения Крис Ферн.

- Мы станем первой европейской страной, которая пойдет на этот шаг. Для въезда в страну мы будем принимать мальтийские сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, сертификаты Европейского союза, а также британские ковид-паспорта, - сказал он в интервью изданию Times of Malta.

При этом несовершеннолетних туристов будут пускать в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и только в сопровождении привитых от инфекции взрослых.

Жителям Мальты без сертификата о вакцинации, которые примут решение посетить одно из государств, находящихся в красном списке местного министерства здравоохранения, нужно будет сначала получить соответствующее разрешение местных властей. По возвращении на родину они будут обязаны пройти карантин.

Кроме того, для борьбы с коронавирусом со среды на Мальте закроют все школы по изучению английского языка. Министр здравоохранения страны объяснил, что в девяти из них были обнаружены новые случаи заражения инфекцией.