Путин поздравил выпускников вузов с успешным завершением обучения Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поздравил выпускников высших учебных заведений с успешным завершением обучения, сообщив, что верит в будущие победы молодых специалистов. Текст поздравления в субботу, 10 июля, опубликовали на официальном сайте Кремля.

Глава государства заверил выпускников вузов, что в России для них открыты все дороги, и пожелал каждому из них обрести свой неповторимый путь и отыскать подлинное призвание.

- Найти подлинное призвание не всегда выходит сразу, с первой попытки. Главное - не сдаваться, и тогда вы обязательно найдёте дело, в котором по максимуму раскроются ваши способности и лучшие качества, которыми вы можете по-настоящему гордиться. Дерзайте, всегда учитесь и не переставайте мечтать, - подчеркнул Владимир Путин.

Президент России отметил, что для выпускников студенческая пора остается позади, но впереди их ждет новый этап, где все будет зависеть от них самих. При этом глава государства выразил уверенность в том, что молодые специалисты сумеют добиться очень многого.

Владимир Путин также поздравил преподавателей, поблагодарив их за огромный вклад и значимый труд в интересах будущего государства.