Разработчики The Witcher 3 анонсировали выход игры на новых консолях в течение года

Разработчики The Witcher 3 (Ведьмак 3: Дикая Охота) анонсировали выход игры на новых консолях в течение года. Об этом представители польской студия CD Projekt RED заявили во время конференции по вселенной "Ведьмак" совместно с авторами одноименного сериала на Netflix.

Обновленная версия станет доступна для игроков на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также ПК. Разработчики заверили, что теперь в The Witcher 3 будет более прокаченная графика, там же используют все возможности нового поколения приставок - быстрые загрузки и трассировку лучей. Об этом пишет "Российская газета".