В ГИБДД рассказали водителям, как избежать перегрева автомобиля в жару Фото: Алексей ФОКИН

Лето 2021 года, по прогнозам синоптиков, обещает быть аномально жарким. В такую погоду не по себе становится не только людям, но и технике, в том числе автомобилям. В ГИБДД водителей предупреждают, что высокая температура может представлять опасность для автомобилистов и напоминают о простых правилах, которые помогут избежать перегрева транспорта.

- В жаркие дни нужно быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Прежде всего следует заблаговременно проверить техническое состояние автомобиля, особенно если вы планируете дальнюю поездку, - сообщили в ведомстве.

Там же добавили, что водителям нужно заранее посмотреть, как работают системы кондиционирования и электроника, проверить состояние аккумулятора, чтобы избежать его "закипания" на дороге.

К слову, все чаще работники автосервисов фиксируют обращения за диагностикой авто и заправкой кондиционеров.

- К сожалению, многие вспоминают про систему кондиционирования, когда температура летом начинает бить рекорды, а потом опять забывают на пару лет, как и про замену салонного и воздушного фильтра, - рассказал "Известиям" технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

Эксперты отмечают, автомобилисты приезжают на замену тормозных колодок и обслуживание тормозных суппортов. В городских условиях колодки работают в режиме постоянного перегрева и изнашиваются довольно быстро. В связи с этим нередки и случаи заклинивания тормозных суппортов.