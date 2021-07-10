В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за жары 10-11 июля 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за аномально высокой температуры в период до 16 часов в воскресенье, 11 июля.

«Очень высокая температура. Период предупреждения до 16:00 11 июля Температура выше +30 °С», - говорится в прогностической карте на сайте Гидрометцентра.

Напомним, как сообщали ранее синоптики, в начале недели, 5 июля, в Москве и Московской области температура воздуха вновь превысит климатическую норму на три – четыре градуса. В столице прогнозировали 24-26 градусов выше ноля, по области – до 28 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что уже к середине недели в столице вновь установится жаркая погода, воздух прогреется до 28-32 градусов тепла, что на пять – семь градусов превысит климатическую норму для июля. При этом специалист сообщил, что хотя в городе будет жарко, такая экстремальная ситуация, как наблюдалась в июне, не повторится.