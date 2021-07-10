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Общество10 июля 2021 10:23

МВД РФ намерено вынести за границу подготовку мигрантами документов для патента на работу

В ведомстве отметили, что уже сегодня есть возможность прохождения за рубежом необходимых для получения патента экзаменов
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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МВД РФ намерено вынести за границу подготовку мигрантами документов для патента на работу

МВД РФ намерено вынести за границу подготовку мигрантами документов для патента на работу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел России на базе ресурсов ведомства намерено вынести за пределы страны подготовку мигрантами документов для получения патента на работу. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ, отметив, что это позволит ускорить все процедуры и исключить въезд из-за границы возможных нарушителей.

«Полагаем возможным использовать ресурсы паспортно-визового сервиса МВД России для проверки отсутствия обстоятельств, препятствующих въезду иностранных граждан, а также последующего их направления в уполномоченные субъектами РФ организации для окончательной подготовки документов, необходимых для выдачи патента», - приводит ТАСС сообщение пресс-центра.

Как уточняется, для получения патента необходимо будет предоставить заявление, удостоверяющий личность документ иностранца, миграционную карту с целью визита «работа», медицинские справки об отсутствии ряда заболеваний и полис медицинского страхования, а также документ, подтверждающий знание русского языка, истории России и основ законодательства страны.

В ведомстве отметили, что уже сегодня есть возможность прохождения за границей экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ, где и можно получить соответствующий сертификат.

«По нашему мнению, получение иностранными гражданами на территории постоянного проживания вышеуказанных документов поможет ускорить процесс оформления патента на территории РФ», – сообщили в министерстве.