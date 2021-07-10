Путин принял доклад губернатора Челябинской области о лесных пожарах в регионе

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин принял доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации с природными пожарами в регионе. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как сообщил представитель Кремля, губернатор проинформировал главу государства о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более ста детей из оздоровительного лагеря и интерната, а также отметил, что Путин поручил правительству России, администрации президента и управлению делами Кремля «принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье».

Кроме того, «Путин поручил Текслеру сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, утраченного в результате природных пожаров».

Напомним, все силы МЧС в Челябинской области брошены на ликвидацию очагов возгорания на площади почти в 14 тыс. гектаров. Осложняют тушение и способствуют быстрому распространению огня сильный ветер и сухая жаркая погода.