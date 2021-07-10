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Политика10 июля 2021 13:57

Володин: призыв Британии отменить закон РФ об иноагентах можно считать примером двойных стандартов

Спикер Госдумы напомнил об американском законе об иностранных агентах
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Евгения ГУСЕВА

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал призыв постпредства Великобритании в ОБСЕ к Москве отменить законодательство о нежелательных организациях и иностранных агентах примером двойных стандартов, отметив, что к Вашингтону Лондон таких требований не предъявляют.

«Наглядный пример политики двойных стандартов. В США закон об иноагентах работает с 1938 года. Жесткие нормы позволяют принимать решения, ограничивающие свободу слова … Сколько раз за более чем 80 лет Лондон требовал отмены этого закона от Вашингтона?», - написал депутат в своем Telegram-канале..

Володин указал на то, что в России иноагентами могут быть названы только те, кто получает деньги из-за границы и занимается политической деятельностью, при этом работать им не запрещается, а наказание последует только за «злостное уклонение от обязанностей». При этом, как отметил политик, это наказание «не такое суровое, как в тех же США».

«В России это штраф, обязательные либо исправительные работы или максимальный срок лишения свободы - два года», - напомнил он.

Политик также предположил, что постпред Великобритании не следил за выступлением королевы Елизаветы II в парламенте в мае этого года, когда она сообщила о намерениях представить билль о противодействии угрозам госбезопасности, один из пунктов которого заключался в создании реестра лиц-иноагентов. По словам депутата, его механизм регистрации основан на схеме, которая заимствована в США.

«Но мы к вам не вмешиваемся. И к нам не позволим вмешиваться», - отметил спикер Госдумы, выразив сожаление, что «западные коллеги используют такие международные площадки, как ОБСЕ, для продвижения исключительно собственных интересов».