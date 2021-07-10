Ученые: симптомы коронавируса могут наблюдаться в течение полугода с момента заражения Фото: Мария ЛЕНЦ

Продолжительные симптомы коронавирусной инфекции, такие как одышка, кашель, утомляемость, а также головокружение и бессонница, могут наблюдаться в течение шести месяцев с момента заражения. К такому выводу пришли сингапурские ученые из национального центра инфекционных заболеваний.

Согласно данным исследования, опубликованным в газете The Straits Times, «важным моментом является тот факт, что подобные продолжительные симптомы могут наблюдаться вне зависимости от тяжести течения» заболевания.

Эксперты полагают, что за подобное состояние ответственны формирующиеся в крови белки, а также именно они могут привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщил один из авторов исследования эксперт национального центра Барнаби Янг, кроме легких, которые коронавирус поражает в первую очередь, значительно страдают и другие органы. По его словам, у части пациентов «страдают кровеносные сосуды, в том числе мелкие, присутствующие в каждом органе, что грозит блокировкой общей системы кровоснабжения».

Исследование, проводившееся с января 2020 года, показало, что наименее подвержены постковидному синдрому этнические китайцы старше 65 лет, но пока специалисты не могут это объяснить. Кроме того, ученые сообщают, что затяжные симптомы наблюдались в Сингапуре у каждого десятого.