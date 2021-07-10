Рейтинг самых богатых и бедных регионов России озвучили эксперты Фото: REUTERS

В текущем году самыми богатыми регионами России с точки зрения доходной части бюджетов стали Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, а также Свердловская область и Татарстан. Об этом сообщил эксперт направления «Пространственное развитие» ЦСР Александр Бурков.

Как передает РИА Новости, согласно представленным данным, лучшая наполняемость бюджета у российской столицы с общим объемом доходов в 2,8 трлн рублей. На втором месте Санкт-Петербург с доходом в 651 млрд рублей. Следом идет Московская область с доходом 662 млрд рублей. Четвертое и пятое места занимают Свердловская область и Республика Татарстан с доходным бюджетом в 294 млрд рублей и 274 млрд рублей, соответственно.

В пятерку беднейших вошли Адыгея с доходом 26,7 млрд рублей доходов, Республика Алтай (26,6 млрд рублей), Калмыкия (19,8 млрд рублей), Карачаево-Черкесия с 30,5 млрд рублей. Меньше всего наполняемость бюджета оказалась у Еврейской автономной области с общим объемом доходов 16,9 млрд рублей. Как отмечается, Общий доход бюджетов перечисленных субъектов не превышает 3 процентов от суммы доходов бюджетов регионов-лидеров.

Бурков заявил, что значимым условием для возможностей наполнения бюджета в регионах является сбалансированная налоговая политика. По его словам, на сегодняшний день одним из ключевых факторов финансового успеха области является расположение там крупных компаний, преимущественно связанных с добычей и переработкой природных ресурсов, а также производителей товаров с высокой добавленной стоимостью.

Специалист полагает, что в ближайшее время не следует ждать резкого изменения ситуации в бедных регионах.