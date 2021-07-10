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Общество10 июля 2021 16:41

Аналитик рассказал, как продавцы обманывают россиян при оплате картами

Кассиры могут установить наценки за оплату картой или сказать, что терминал не работает
Абдулла ШАКИРОВ
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Аналитик рассказал, как продавцы обманывают россиян при оплате картами

Аналитик рассказал, как продавцы обманывают россиян при оплате картами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продавцы могут применять уловки, когда магазинам не выгодно принимать к оплате товаров банковские карты, сообщил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Кассиры устанавливают наценки за оплату картой или вынуждают расплачиваться наличными, сказав, что терминал не работает, передает РИА Новости. В первом случае Шуст порекомендовал обращаться в Роспотребнадзор, так как именно это ведомство контролирует зависимость цену товара от способа оплаты. По словам эксперта, если будет выявлено нарушение, магазин может быть оштрафован на 30-50 тысяч рублей.

Шуст отмечает, что по закону скидки за оплату картой не запрещены – таким образом магазин стимулирует клиентов к безналичному расчету. Вместе с тем владельцы супермаркетов в этом случае рискуют попасть в поле зрения налоговой службы, подчеркивает экономист.

Главным образом продавцы идут на ухищрения потому, что магазинам необходима наличность для расчетов с поставщиками или выдачи «серой» зарплаты сотрудникам. Кроме того, на супермаркеты может давить высокая стоимость услуг эквайринга.

Эксперт посоветовал покупателям быть бдительными и проявлять активную потребительскую позицию. «Если клиенты будут последовательно отдавать предпочтение добросовестным продавцам, популярность описанных выше уловок станет меньше», – отметил он.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о новой схеме обмана с помощью «беспроцентных» кредитов.