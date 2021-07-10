Захарова уличила Запад в фальсификации истории с отравлением Навального Фото: REUTERS

История с отравлением блогера Алексея Навального имеет ряд нестыковок, что указывает на ее фальсификацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В качестве доказательства дипломат привела проект доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о ее деятельности в 2020 году. Как написала в своем Telegram-канале Захарова, в документе говорится, что секретариат ОЗХО отправил группу для оказания помощи Навальному 20 августа 2020. Она отметила, что в этот день блогер только летел из Томска в Омск, а группа ОЗХО уже была отправлена в связи с подозрением на отравление химическим оружием.

По словам дипломата, составление заявки Германии в организацию заняло бы много времени, а сама бы заявка пришла в ОЗХО никак не в день вылета группы. Дипломат заявила, что вскрывшиеся факты отправили Запад «ко дну со своей историей про отравление Навального».

«Он еще проснуться не успел 20 августа, а в Берлине должны были уже направить заявку в ОЗХО, чтобы на помощь в этот день была направлена группа по расследованию отравления химическим оружием российского гражданина…Зная бюрократию немцев, зная бюрократию ОЗХО, представить себе такое можно только в одном случае: все было разыграно заранее», – отметила представитель российского МИД,

Как сообщила Захарова, Россия просила генерального секретаря Техсекретариата ОЗХО прокомментировать эту нестыковку, однако он ничего не ответил. Она также рассказала, что постпред Германии при ОЗХО высказала предположение, что в документе могла быть опечатка. Кроме того, дипломат указала на тот факт, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проводили пресс-конференцию в связи с инцидентом вечером того же дня.

«И нас будут продолжать убеждать в этом вранье?...Падает занавес. А за ним и декорации», – добавила Захарова.

Напомним, власти ФРГ не исполнили российские запросы о предоставлении информации об «отравлении» Навального. Вместо этого Германия прислала формальные ответы, фактически не предоставив ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию.