Москвичам пообещали три температурных рекорда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На следующей неделе жителей Москвы ожидает аномальная жара, которая побьет три температурных рекорда, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как рассказал синоптик в своем Facebook, 13, 15 и 16 июля воздух в столице прогреется до 30-35 градусов. Такие средние значения были зафиксированы в Москве в 1936, 1951 и 2010 годах.

В конце следующей недели в городе пройдут ливневые дожди с грозами, которые «сорвут крышку этого парникового котла», сказал Тишковец. Осадки охладят воздух до 25-30 градусов, добавил он.

Как писал сайт kp.ru, Тишковец предсказывал москвичам жаркую погоду на этой неделе. По его словам, климатическая норма в столице была превышена на 5-7 градусов При этом синоптик отметил, что хотя в городе будет жарко, такая экстремальная ситуация, как наблюдалась в июне, не повторится.