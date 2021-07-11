Состояние Джеффа Безоса побило мировой рекорд Фото: REUTERS

Состояние богатейшего человека в мире Джеффа Безоса побило мировой рекорд. Основатель Amazon стал богаче на 10,6 миллиарда долларов, нарастив свои активы до 212,4 миллиарда.

Акции Amazon на этой неделе прибавили в цене 5,9%, передает Forbes. Жена миллиардера Маккензи Скотт добавила к своему состонияю 3,5 миллиарда долларов.

Напомним, Безос покинул пост генерального директора Amazon. Предприниматель решил отдохнуть от бизнеса, полетев в космос. Как писал сайт kp.ru, вместе с ним на космическом корабле New Shepard в качестве почетного гостя полетит американка Уолли Фанк.

Богатейший человек в мире отправится в космос 20 июля вместе со своим братом. Они полетят на корабле New Shepard компании Blue Origin.