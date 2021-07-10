Миллионы в армейском термосе: появились фото с обысков в доме у начальника полиции Егорьевска

Появились фото с обысков в доме у начальника полиции Егорьевска Фото: Александр ГЛУЗ

Kp.ru публикует фотографии с обысков у начальника ОМВД города Егорьевска Олега Ермакова, подозреваемого в подготовке покушения на убийство.

Начальник полиции Егорьевска хранил деньги в армейском переносном термосе

На снимках видно, что у офицера были изъяты пачки пятитысячных и стодолларовых купюр. Судя по фотографиям, Ермаков хранил деньги в армейском переносном термосе, который прятал в подвале дома. При обыске нашли 5 миллионов долларов.

Деньги хранились под полом

В долларах и рублях

Как писал сайт kp.ru, 8 июля 2021 Ермаков был задержан по подозрению в подготовке к покушению на убийство. Жертвой полицейского должен был стать предприниматель, чьи данные пока не разглашаются. В настоящее время Следственный комитет ведет расследование, возбуждено уголовное дело.

Олег Ермаков работает в полиции с 1994 года. За это время он успел дослужиться от стажера инспектора до начальника ОМВД России по городскому округу Егорьевск. Награжден медалью МВД РФ «За отличие в службе» 3,2 и 1 степени.