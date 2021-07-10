Индийская пилотажная группа выступит на МАКС-2021 Фото: пресс-служба МАКС-2021

Индийская пилотажная группа Sarang выступит на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. В понедельник, 12 июля, индийские пилоты прибудут на подмосковный аэродром Раменское и начнут изучать особенности его окрестностей.

Пилотажная группа Sarang ( на санскрите – «Павлин») выполняет полеты на четырех вертолетах ALH Druhv производства Индии. Машины пилотов раскрашены в яркие цвета, на них нарисована фигура павлина. Индийцы выполняют сложные трюки с использованием дымогенераторов в качестве эффектов, сообщается на сайте авиасалона МАКС-2021.

Как писал сайт kp.ru, на МАКС-2021 ожидается показ российского пассажирского самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14. Мероприятие пройдет с 20 по 25 июля 2021 в подмосковном Жуковском. Организаторы авиасалона - Министерство промышленности и торговли РФ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех.