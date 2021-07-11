В США из-за расизма переименуют мотыльков и муравьев

Специалисты Энтомологического общества Америки, которое является крупнейшей во всем мире организацией экспертов по насекомым, приняли решение переименовать двух насекомых.

Речь идет о цыганском мотыльке (анг. Gypsy Moth — Lymantria dispar) и цыганском муравье (анг. Gypsy Ant — Aphaenogaster araneoides). Все дело в том, что ученые сочли эти названия оскорбительными, сообщает NPR.

- Слова имеют значение, и то, как мы называем кого-то, тоже имеет свою значение. Использование прежнего названия Lymantria dispar действительно нанесло цыганскому народу большую боль, - высказался по этому поводу исполнительный директор организации Крис Стелциг.