Вильфанд заявил, что каждое десятилетие климат на планете становится только теплее

Вильфанд заявил, что каждое десятилетие климат на планете становится все теплее Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о заметном потеплении на планете.

По его словам, такая тенденция наблюдается в том числе и в России. Наиболее заметно это становится при осреднении температуры воздуха за десятилетие.

- Если сравнить, например, одно десятилетие с другим, то потепление уже заметно. Это подтверждают и наши специалисты Росгидромета, и ученые Всемирной метеорологической организации. И даже уже каждое пятилетие может быть теплее предыдущего. Но пока этот вопрос находится в стадии научных дискуссий, - рассказал Вильфанд "Российской газете".