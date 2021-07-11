В Бельгии умерла женщина, заразившаяся сразу двумя штаммами коронавируса Фото: REUTERS

В Бельгии умерла женщина, которая заразилась сразу двумя штаммами коронавирусной инфекции. Погибшей было 90 лет.

По данным медиков, она была инфицирована штаммом "альфа" ("британский" вариант ковида) и штамма "бета" ("южноафриканский" вариант). Об этом 11 июля сообщает France–Presse со ссылкой на группу бельгийских ученых.

В марте этого года погибшая была госпитализирована в больницу в городе Алсте (провинция Восточная Фланрия). В день госпитализации у нее медики диагностировали у covid-19, но общее состояние здоровья пожилой гражданки начало стремительно ухудшаться. Спустя пять дней она скончалась.

Отмечается, что на тот момент в Бельгии действительно циркулировали оба варианта вируса. Предполагается, что пенсионерка могла заразиться от двух разных людей, в том числе потому что не была привита от covid-19.